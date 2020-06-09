Mersinli Koyu’nda bir özel teknenin karaya oturduğu ve buraya yardıma gelen bir başka tekneninde karaya oturduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Teknelerde bulunan 4 kişi ekiplerce Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Karaya oturan teknelerde biri yedeklenirken, diğeri ise kullanıcısının yedekleyeceğini bildirmesi üzerine bölgede bırakıldı.