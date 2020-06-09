Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de karaya oturan teknelerdeki 4 kişi kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde karaya oturan teknelerde bulunan 4 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Mersinli Koyu’nda bir özel teknenin karaya oturduğu ve buraya yardıma gelen bir başka tekneninde karaya oturduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Teknelerde bulunan 4 kişi ekiplerce Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
Karaya oturan teknelerde biri yedeklenirken, diğeri ise kullanıcısının yedekleyeceğini bildirmesi üzerine bölgede bırakıldı.
Etiketler: izmir çeşme tekne Mersinli Koyu Sahil güvenlikSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 02:11
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