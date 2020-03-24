Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de kaçak üretilen dezenfektan ve maskelere el konuldu
[Fotoğraf: Buca Belediyesi]
İzmir'in Buca ilçesinde sağlıksız koşullarda üretilen ve kanserojen madde içeren yüzlerce litre dezenfektana el konuldu. Başka bir depoda ise tıbbi standartlara uymadan hazırlanan yüzlerce maske ele geçirildi.
Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, Kaynaklar Olduruk mevkisinde daha önce kaçak tiner deposu olarak faaliyet gösteren ve mühürlenen bir işletmeye baskın gerçekleştirdi.
Kapatılmasına rağmen yasa dışı olarak açılan depoda, sağlıksız koşullarda dezenfektan üretildiği tespit edildi.
Kanserojen madde içeren yüzlerce litre dezenfektana el konuldu.
Denetimler kapsamında Göksu Mahallesi'ndeki bir depoda da tıbbi standartlara uymadan hazırlanan yüzlerce maske tespit edildi.
İki işletmenin sorumluları hakkında Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından cezai işlem başlatıldığı, ele geçirilen ürünlerin ise imha edileceği kaydedildi.
Etiketler: kaçak maske kaçak dezenfektan izmirSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:29
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