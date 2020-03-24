Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, Kaynaklar Olduruk mevkisinde daha önce kaçak tiner deposu olarak faaliyet gösteren ve mühürlenen bir işletmeye baskın gerçekleştirdi.

Kapatılmasına rağmen yasa dışı olarak açılan depoda, sağlıksız koşullarda dezenfektan üretildiği tespit edildi.

Kanserojen madde içeren yüzlerce litre dezenfektana el konuldu.

Denetimler kapsamında Göksu Mahallesi'ndeki bir depoda da tıbbi standartlara uymadan hazırlanan yüzlerce maske tespit edildi.

İki işletmenin sorumluları hakkında Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından cezai işlem başlatıldığı, ele geçirilen ürünlerin ise imha edileceği kaydedildi.