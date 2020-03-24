Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,5100'den alıcı buluyor.

Dolar/TL dün, günün ilk yarısında küresel piyasalarda devam eden dolar talebine paralel yükseliş eğiliminde hareket ederek Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 6,6089'u test etti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alım programını açıklamasının ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,5612'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,8 altında, 6,5100'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 7,0470'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 7,5830'dan satılıyor.Avro/dolar paritesi, dün 1,0638 ile Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1,0830 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 düşüşle 101,5 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışıyla birlikte ekonomi yönetimlerinin aldığı tedbirlerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,60'ın direnç, 6,48 ve 6,44 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,5120 6,5130

Euro 7,0310 7,0320

Sterlin ,5670 7,6040

ANKARA

ABD Doları 6,4800 6,5300

Euro 6,9950 7,0550

Sterlin 7,5120 7,7400