Türkiye’de koronavirüs salgınının yayım hızını düşürmek ve mümkün olan en az sayıda vaka sayısıyla süreci atlatabilmek için yoğun önlemler alındı, alınmaya da devam ediyor.

Bu kapsamda düğün salonları ikinci bir izne kadar kapatılmış, nikah törenlerinde ise genellikle gelin-damat ve şahitler dışında kimse alınmaması kararı uygulanmıştı.

İhracatta ilk sırada

Türkiye’de düğün demek hiç şüphesiz bilezik, altın set, mücevher, çeyrek ve yarım altın demek. Peki koronavirüs ve ardından yaşananlar sektörü nasıl etkiledi?

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık bu soruya yanıt vermeden önce Türk kuyumculuk sektörünün 6 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip, dinamik bir meslek olduğunu hatırlattı.

[İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık. Foto: AA]

Virüsün ardından sektör olumsuz etkilendi

Sektörün 2020 yılının 1 Ocak- 15 Mart tarihleri arasında dünyadaki tüm olumsuz havaya rağmen ihracatını yüzde 32 ile en fazla artıran meslek kolu olmayı başardığını anlatan Atayık, şunları söyledi:

“Koronavirüs nedeniyle evlilik hazırlığı yapan ve Ramazan gelmeden dünyaevine girmek isteyen binlerce çift, bu mutluluklarını ertelemek zorunda kaldı. Virüs önlemleri nedeniyle düğünlere geçici süre yasak gelmesi kuyumculuk sektörünü negatif yönde etkiledi. Hayatı durma noktasına getiren virüs tehdidine rağmen altın arzında hiçbir sıkıntımız yok. Sektörümüz, altın takı, mücevher, gümüş takı ve gümüş eşya kategorilerinde çok önemli bir stoka sahip.”

Fırsatçılara prim vermeyin

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüyle sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, “Cumhuriyet altınları talepleri hızla karşılanarak piyasaya sunuluyor. Rafineri firmalarımız da her şartta vatandaşlarımızın gram ve külçe taleplerine cevap verecek yetkinliğe sahip. Bu nedenle vatandaşlarımızın piyasada asılsız söylemlerle fırsatçılık yapanlara prim vermemelerini rica ediyoruz” dedi.

Sektör hazirandan umutlu

Türkiye’de kuyumcu mağazası sayısının 40 bini bulduğunu anlatan Atayık, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz, bugüne değil, yakın geleceğe, tünelin ucunda bizi bekleyen büyük fırsatlara odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. Altın ve kuyumculuk, geçmiş dönemlerde olduğu gibi virüs zamanlarında da ‘can simidi’ işlevini görecek.

Uzmanların koronavirüs öngörülerinde en geç haziran ayında yavaşlama bekleniyor ki, bu gerçekleşirse yaz düğünleri planladığı gibi yapılacak ve altın takı alışverişi devam edecek."