Çin’de ortaya çıktıktan sonra bir anda dünyaya yayılan ve başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerini adeta kasıp kavuran koronavirüs Türkiye’deki sosyal hayatı da doğrudan etkiledi.

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere çok sayıda kurum yeni düzenlemeler hayata geçirirken, vatandaşların alınan tedbirlere harfiyen uyması konusunda farkındalık oluşturacak adımlar da art arda atıldı.

Düğünler iptal, nikahlar devam ediyor

Salgınla mücadele kapsamında alınan kararlardan biri de düğün salonlarının geçici olarak kapatılması oldu. Buna göre, ilgili Bakanlık yeniden onay verene kadar salonlar kapalı kalacak, düğün törenleri ertelenecek.

Düğünlerin iptal edilmesinin ardından gözlerin çevrildiği bir diğer yer ise belediyeler tarafından kıyılan nikah törenleri oldu. Özellikle İstanbul’da kimi belediyelerin nikah salonlarının oldukça geniş olması ‘Nikah töreni sırasında virüsün yayılıp, yayılmayacağı’ endişesini de beraberinde getirdi.

[Nikah törenlerine de koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli düzenlemeler geldi.]

Belediyelerden yeni düzenleme

İstanbul’da özellikle nüfusun çok yoğun olduğu belediyelerde nikah hizmetleri için yeni bir dönem başlayacak.

Vatandaşların kalabalık bir ortamda yan yana gelmesinin önüne geçilerek, toplum sağlığı açısından başlatılacak yeni uygulama kapsamında nikah törenlerine sadece gelin, damat ve iki nikah şahidi alınacak.

İstanbul’da ilk etapta Şişli Belediyesi, Silivri Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Fatih Belediyesi bu uygulamayı hayata geçirdi. Diğer belediyelerin nikah işlemleri için nasıl bir yol izleyeceği de kısa sürede netleşecek.

Beşiktaş Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi ise bu süreçte nikah törenlerine gelin ve damadın anne, baba ve kardeşleri dışında kimseyi almayacak. Kadıköy Belediyesi nikah törenleri bu süreçte sadece açık havada kılacak, salon kısmında herhangi bir tören olmayacak.

Esenyurt Belediyesi de salgınla mücadele kapsamında 18 Mart 2020 itibarıyla tüm nikah işlemlerini erteledi.

Yeni nikah tarihi verilmiyor

Belediyeler sadece nikah salonlarıyla ilgili tedbirler almakla kalmadı. İstanbul genelinde çok sayıda belediye yeni nikah tarihi verilmesi işlemini bir süreliğine askıya aldı. Koronavirüs salgınının geçmesi ve hayatın normal akışına kavuşmasının ardından nikah tarihi verilmesi işlemleri yeniden başlayacak.