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Devlet Bahçeli: İsabetli tedbirler alındı
[Fotoğraf: AA]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs ile ilgili açıklama yaptı. "Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyoruz" dedi. Bahçeli, halkı bu süreçte fırsatçılık yapanlara karşı uyardı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüse karşı Türkiye'nin hemen teyakkuza geçtiğine dikkat çekti. Zamanında ve isabetli tedbirler alındığını söyledi.
Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalı" dedi. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tedbirlerine uyulması gerektiğini söyledi.
MHP lideri, halkı bu süreci fırsata çevirmek isteyenler, provokasyon ve karaborsacılık yapanlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 14:59
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