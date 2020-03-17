MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüse karşı Türkiye'nin hemen teyakkuza geçtiğine dikkat çekti. Zamanında ve isabetli tedbirler alındığını söyledi.

Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalı" dedi. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tedbirlerine uyulması gerektiğini söyledi.

MHP lideri, halkı bu süreci fırsata çevirmek isteyenler, provokasyon ve karaborsacılık yapanlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.