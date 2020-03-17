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TBMM Başkanı Şentop: Mart ayından beri umreye giden vekilimiz olmadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mart ayından beri umreye giden vekilimiz olmadı" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Şentop şunları söyledi:
"Mart ayı başından beri Umreye giden vekilimiz olmadı. Okullar tatile girdi, ama bunun tatil değil tedbir olduğunu unutmayalım. Çocukları evde tutmak konusunda, öğretmenlere, pedagoglarada evlerde çocukları meşgul edecek programlar iletmelerini burada teklif ediyorum."
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