Kosova Bakanlar Kurulu 24 Mart 2020 Salı günü itibariyle serbest dolaşıma kısıtlama getirdi.

Kosova’da vatandaşlar saat 10.00 ile 16.00 ve 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak. Ülkedeki kısmi sokağa çıkma yasağı aralıklara toplam 16 saat sürecek.

Kosova’da 35 olan korona vakası sayısı dün gece itibariyle 61’e yükseldi.

Devlet Başkanı Thaçi sokağa çıkma yasağına karşı

Kosova Devlet Başkanı Hashim Thaçi, hükümetin sokağa çıkma yasağı kararının anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Thaçi, serbest dolaşımın ancak olağanüstü hal ilan edilmesi ardından alınabileceğini belirterek, “hükümet anayasayı çiğnemiştir” dedi.

Konuyla ilgili anayasa maddelerini okuyan Thaçi, hiçbir vatandaşın, hükümetin aldığı karara uymak zorunda olmadığını ifade etti.

Thaçi, kararın iptali için anayasa mahkemesine başvuracağını da sözlerine ekledi.