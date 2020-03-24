CENTCOM'dan yapılan açıklamada, denizaşırı görevde bulunan çalışanın, Tampa'daki bir hastanede tedavi edildiği ve çalıştığı merkezdeki personelin evlerinde karantina altına alındığı belirtildi.

Çalışanın bu ayın başında Washington'a seyahat ettiği de kaydedildi.

Komutanlığın daha önce bir çalışanında daha yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

CENTCOM, ABD'nin, Suriye, Afganistan ve Irak dahil Orta Doğu'daki askeri faaliyetlerini yönetiyor.