Koronavirüs nasıl bulaşır?

Virüslü kişilerin ortama yaydığı damlacıkların solunması ya da virüslü yüzeylere temas eden ellerle ağız, burun ve göze dokunulmasıyla hastalık yayılır.

Virüs yiyeceklerle bulaşır mı?

Virüsün yiyecek veya içecekle bulaştığına dair herhangi bir kayıt bulunmuyor. 60 derecenin üstünde pişirilen yemeklerde virüs bulunma riski zaten kalmıyor.

Maske takmak gerekli mi?

Hastalık belirtisi taşıyanların virüsü başkalarına yaymaması için maske takması önemli. Sağlıklı kişilerin sokakta maske takması önerilmiyor.

Hastalık kapmak için virüslü yüzeye dokunmak yeterli mi?

Virüsün dokunmayla geçmesi için tutma süresi ve nem oranı olarak iki parametre var. Virüsün geçebilmesi kuru yüzeylerde en az 10 saniye, nemli yüzeylerde 5 saniye temas süresi gerekiyor. Bir yere dokunulduğu anda virüs bulaşmıyor.

Dışarıdan getirilenler eve virüs taşır mı?

Yüzeylerdeki virüs miktarı ortalama yarım saat içinde yarı yarıya düşüyor. Yaklaşık 2-2.5 saat sonra da bulaşabilecek virüs miktarı kalmıyor. Bunun için dışarıdan getirilenler 2-2.5 saat bekletilmeli.

Kargo paketleri risk taşıyor mu?

Genel olarak koronavirüsün yüzeylerde uzun süre canlı kalmadığı biliniyor. Bu nedenle kargo paketleri risk kaynağı değil. Ancak yine de önlem olarak paketler teslim alındıktan sonra eller yıkanabilir.

Hasta kişiyle temas doğrudan hastalık kapma sebebi mi?

Virüs taşıyan kişiye 1 metre mesafe içinde temas etmeden yaklaşık 10 dakika geçirmek bulaşma riski oluşturur. Bu sürenin altında yapılan görüşmeler risk yaratmıyor.

Burnu tuzlu suyla yıkamak hastalık kapma riskini önler mi?

Bu yöntemin koronavirüsün vücuda bulaşmasını engellediğine dair bir bulgu yok. Aynı şekilde sirke kullanmak da virüse karşı işe yaramıyor.

Güneş ışığı koronavirüsü yok eder mi?

Koronavirüs güneş altında en fazla yarım saat dayanabiliyor. Bu nedenle güneş altında mümkün olduğu kadar çok vakit geçirilebilir.

Evcil hayvanlardan virüs bulaşır mı?

Kedi ya da köpek gibi evcil hayvanlardan koronavirüs bulaştığına dair herhangi bir bulgu mevcut değil.



