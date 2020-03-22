Koronavirüsün bir kişiye bulaşıp bulaşmadığını kesin olarak anlamanın yolu testlerden geçiyor. Bu konudaki testler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında gerçekleştiriliyor. Hastalığın yayılma hızını kontrol altına almak için, testlerin sonuç verme hızı önemli.

Sağlık Bakanlığı bu kapsamda 60-90 dakika içinde sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakika içerisinde sonuç veren yeni tanı kitlerini de kullanmaya başladı. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin gerçekten koronavirüs taşıyıp taşımadığı bu kitler sayesinde kolaylıkla ortaya çıkıyor. 81 ile gönderilen test kitleri ağız ya da burun mukozasından alınan örneklerin incelenmesi ile çalışıyor.