Yeni tip koronavirüs hastalığının (Covid-19) belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Hatta bazı kişilerde hastalık, belirti vermeden seyredebiliyor.

[Grafik: Hafize Yurt]

Hastalığın en yaygın belirtileri arasında ise düşmeyen yüksek ateş ve öksürük başı çekiyor. Bununla birlikte nefes darlığı ve halsizlik öne çıkan hastalık belirtileri arasında yer alıyor. Ancak kimi vakalarda yaş ve kronik rahatsızlıklara bağlı olarak hastalık çok daha ağır seyredebiliyor. Zatürre, ağır solunum yetmezliği ya da böbrek yetmezliğine bağlı ölümlere sebep olabiliyor.