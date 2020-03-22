Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs hangi belirtileri veriyor?
[Fotoğraf: Getty Images]
Hastalığın en önemli belirtileri arasında ateş ve öksürük yer alıyor.
Yeni tip koronavirüs hastalığının (Covid-19) belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Hatta bazı kişilerde hastalık, belirti vermeden seyredebiliyor.
[Grafik: Hafize Yurt]
Hastalığın en yaygın belirtileri arasında ise düşmeyen yüksek ateş ve öksürük başı çekiyor. Bununla birlikte nefes darlığı ve halsizlik öne çıkan hastalık belirtileri arasında yer alıyor. Ancak kimi vakalarda yaş ve kronik rahatsızlıklara bağlı olarak hastalık çok daha ağır seyredebiliyor. Zatürre, ağır solunum yetmezliği ya da böbrek yetmezliğine bağlı ölümlere sebep olabiliyor.
Etiketler: koronavirüs belirtileriSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 20:31
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