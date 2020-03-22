Koronavirüsler (CoV), çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Bu virüs ailesi, MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ve SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi ciddi hastalıkların da kaynağıdır.

Aynı aileye ait yeni tip koronavirüs, bilimsel olarak Covid-19 olarak isimlendirilir. Virüs ilk olarak 2019 Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde çıktı. Tüm dünyaya yayılan salgının, Vuhan’da deniz ürünleri ve hayvan satışı yapılan bir pazardan ilk olarak insanlara geçtiği biliniyor. Eyalette yaşayan pek çok kişide birbiri ardına ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetler belirdi. Peşinden ölümler başladı. Yapılan incelemenin ardından 13 Ocak günü yeni tip koronavirüs (Covid-19) resmi olarak tanımlandı. Dünya Sağlık Örgütü, 11 Mart’ta yeni tip koronavirüsü dünyayı saran salgın anlamına gelen "pandemi" olarak ilan etti.

