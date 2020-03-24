İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı.

Valilik, Twitter'dan paylaştığı iletide "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır" sözlerini kullandı.