Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul Valiliği: Vatandaşların 112, 155 ve 156'yı araması yeterli
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valiliği, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için sadece 112, 155 ya da 156'yı aramalarının yeterli olacağını açıkladı.
İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, herhangi bir istediği karşısında aramaları gereken çağrı numaralarını paylaştı.
Valilik, Twitter'dan paylaştığı iletide "65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın iletişim kolaylığı açısından, İstanbul'daki 39 ilçe kaymakamlığımızın Vefa İletişim Merkezine ulaşmak için 112, 155 ve 156'yı aramaları yeterli olacaktır" sözlerini kullandı.
Sıradaki Haber
Adana'da koronavirüs fırsatçılarına operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz