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TİM günde 1 milyon maske üretecek
TİM, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için üretim seferberliği başlattı. TİM Başkanı Gülle, "Günlük 1 milyon adet maske üreteceğiz" dedi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, koronavirüs tedbirleri kapsamında üretim seferberliği başlattıklarını açıkladı.
Gülle, "Bugüne kadar ihracaatımız için çalıştık, bundan sonra sağlıkçılarımız için çalışacağız" dedi.
Gülle, sağlık çalışanları için günde 1 milyon adet maske üreteceklerini açıkladı.
Etiketler: TİM koronavirüs 1 milyon maskeSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:02
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