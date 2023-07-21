İzmir'de işçi servisi yakıt tankeriyle çarpıştı: 16 yaralı

Dün, Akhisar Bergama Yolu, Kınık Cumalı mevkiinde, Soma istikametine seyir halinde olan ve maden işçilerini taşıyan R.K. idaresindeki minibüs, aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kazada minibüs içerisinde bulunan 16 yaralı işçiye müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Soma, Bergama ve Kınık'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.,

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.