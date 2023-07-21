Az Bulutlu 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 21.07.2023 12:04

İzmir'de işçi servisi yakıt tankeriyle çarpıştı: 16 yaralı

İzmir'de maden işçilerini taşıyan servis, akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada 16 kişi yaralandı.

İzmir'de işçi servisi yakıt tankeriyle çarpıştı: 16 yaralı

Dün, Akhisar Bergama Yolu, Kınık Cumalı mevkiinde, Soma istikametine seyir halinde olan ve maden işçilerini taşıyan R.K. idaresindeki minibüs, aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kazada minibüs içerisinde bulunan 16 yaralı işçiye müdahale etti.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Soma, Bergama ve Kınık'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı.,

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER
İzmir Trafik Kazası İşçi
Sıradaki Haber
Kapıkule’de 2 milyon TL değerinde gelinlik ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:34
Emine Erdoğan'dan hayırseverlere depremzedeler için düzenlenecek etkinliğe davet
13:29
Tarım ve Orman Bakanlığı, suyun verimli kullanımı için vatandaşları uyardı
13:21
Almanya'da 2022'de doğum oranlarında düşüş yaşandı
13:22
Muğla'da kaçak alkol operasyonu
13:18
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
13:07
İngiltere'deki 'yüzen hapishane' hükümetin tartışmalı göçmen politikasını yeniden gündeme taşıdı
Bilecik'te freni arızalanan kamyon 3 araç ile apartmana çarptı
Bilecik'te freni arızalanan kamyon 3 araç ile apartmana çarptı
FOTO FOKUS
Rusya’dan Karadeniz’de fiili atışlı tatbikat
Rusya’dan Karadeniz’de fiili atışlı tatbikat
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ