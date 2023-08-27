İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kuzey Ege Otoyolu'nda İzmir'den Çanakkale istikametine giden M.A. idaresindeki otomobil, Yeni Foça kavşağı yakınında şerit değiştirdiği sırada aynı yönde seyreden H.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan sürücü H.K. ile aynı araçtaki B.S. ambulanslarla Aliağa ve Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.K'nin kullandığı otomobilde bulunan ve araçtan fırlayan Edebi Yöndemli ile Ender Yöndemli olay yerinde hayatını kaybetti.

Diğer otomobilin sürücüsü M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.