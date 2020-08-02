Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, DHA
İzmir'de gezi teknesi battı: 4 ölü
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, 'Egem' isimli tekne battı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı. Kaybolan 1 kişi ise aranıyor.
Foça ilçesinin açıklarında, 'Egem' isimli tekne bilinmeyen nedenle battı.
4 kişi yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahale yapıldı.
"1 kişinin kayıp olduğu düşünülüyor"
Foça Kaymakamı Ali Çetin, TRT Haber canlı yayınında kaza ile ilgili son bilgileri paylaştı.
Çetin, tur için çıkılan teknede dalga nedeniyle kazanın meydana geldiğini belirterek, "1 kişinin kayıp olduğu düşünülüyor, arama çalışması sürüyor." dedi.
Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça açıklarında batan tekneyle ilgili açıklama yapıyor. https://t.co/39GCTQwPQB— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2020
Etiketler: Tekne faciası tekne son dakika izmir foçaSon Güncelleme: 2 Ağustos 2020 Pazar 19:03
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