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Türkiye
İHA 27.11.2023 21:34

İzmir'de eğlence mekanında silahlı kavga: 7 gözaltı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir eğlence mekanında 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de eğlence mekanında silahlı kavga: 7 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde bulunan bir eğlence mekanında meydana gelen olayda eğlenmek için mekana gelen iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirine ateş açarken, olayda 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeyi ablukaya alan Ödemiş Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.T. ve B.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 5 şüphelinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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