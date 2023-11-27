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Türkiye
İHA 27.11.2023 21:30

Diyarbakır’da lokomotif otomobile çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kontrollü hemzemin geçitte lokomotifle otomobilin çarpışması sonucu 1’i çocuk olmak üzere 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da lokomotif otomobile çarptı: 2’si ağır 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Bağlar ilçesi Alipınar Mahallesi Mervani Caddesi’ndeki kontrollü hemzemin geçitte meydana gelen kazada Diyarbakır’dan Mardin’in Mazıdağı ilçesine yük bıraktıktan sonra dönen M.K. idaresindeki vagonları bulunmayan lokomotif, bariyerleri kıran D.B. kontrolündeki otomobile çarparak 200 metre sürükledi.

Diyarbakır’da lokomotif otomobile çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.B., Ş.B., R.B., E.B. adlı çocuk ve aracın sürücüsü D.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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