İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende İzmir Liman Başkan Vekili Ahmet Apak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Apak, 93 yıl önce yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğinin bağımsızlığı ve bugünlere gelmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kanunun Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki zaferi olduğunu vurgulayan Apak, bu kanunla Türk vatandaşlarına denizcilik, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, denizcilik eğitimi ve deniz turizmi gibi alanlarda bir çok imtiyaz sağlandığını, denizcilikte ekonomik özgürlükler elde edildiğini hatırlattı.

Apak, "Uygarlık tarihi inceliğinde en güçlü medeniyetlerin deniz kıyılarında kurulduğu, denizlere hakim olan kültürlerin ekonomik yönden çok güç kazandığı görülmektedir. Bugün dünya ülke ekonomileri için lokomotif görev gören temel sektörlerden olan denizcilik sektörü sağladığı girdilerin büyüklüğü ve önemi açısından ülke için hayati sektörlerden biridir" dedi.

Konuşmanın ardından denizdeki gemiler selamlandı.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Vali Yardımcısı Aydın Memük de katıldı.

Halat çekme yarışı düzenlendi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından protokol, Kordon'un İzmir Liman Başkanlığı önündeki kısmında açılan resim ve fotoğraf sergisini gezdi.

Daha sonra halat çekme yarışması düzenlendi. Soyer ve Memük de halat çekme yarışında mücadele etti.

Kaynak:AA