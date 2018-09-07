İzmir'de deniz kirliliğine sebep olan gemi tespit edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'in Aliağa ilçesinde sahil şeridinde fuel oil kaynaklı deniz kirliliğine yol açan gemiyi tespit ettiklerini duyurdu. Palau bayraklı, 'Harrier' isimli kuru yük gemisinin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL'lik idari para cezası kesildiğini bildiren Bakan Kurum, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"Denizdeki kirliliği tespit etmek amacıyla bölgede bulunan ve hareket eden gemilerden numuneler alınmış ve analiz yapılması için TÜBİTAK-MAM’a (Marmara Araştırma Merkezi) gönderilmiştir.

Uydu görüntülerinden deniz kirliliği izlenerek ve TÜBİTAK raporlarıyla söz konusu atığın kaynağının Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu geminin ait olduğu firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir. Ayrıca denizde yapılan temizlik çalışmalarının tüm masrafları da söz konusu firma tarafından karşılanacaktır."

18 mürettebat başsavcılığa çağrıldı

İzmir'in Foça ilçesinde denizi kirlettiği tespit edilen Harrier isimli kuru yük gemisinin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat, ifadeleri alınmak üzere Foça Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sürdürülen soruşturma kapsamında Foça'da akaryakıt sızıntısına neden olan Palau bayraklı Harrier isimli kuru yük gemisinin personelinin ifadesi alınacak.

Geminin Hintli kaptanının da aralarında bulunduğu 18 mürettebat, soruşturmayı yürüten Foça Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verecek.

Kaynak: AA, DHA