İzmir'de çöplerin toplanmaması tepkilere neden oluyor

Bostanlı Mahallesi'nin bazı noktalarında oluşan çöp yığınları, yollara ve kaldırımlara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Karşıyakalılar ise yaşanan bu duruma tepki gösterdi.

Balıkçı Parkı'ndaki iş yerine gelirken biriken çöpler nedeniyle zor yürüdüğünü söyleyen Seymen Altuğ, çöp konteyneri etrafında biriken çöplerin alınmadığını aktardı.

Haftanın 3 günü benzer manzaralara şahit olduğunu belirten Altuğ, "Bostanlı'da durum bu şekilde. Çöpler düzenli olarak toplanmıyor. Çöpler nedeniyle bazen yoldan geçemiyorum. Çöp sularından kaldırım taşları bile simsiyah olmuş durumda" dedi.

Bir kafede çalışan Mustafa Ertaş da çöplerin yaklaşık 5 gündür toplanmadığını ve kötü koku nedeniyle vatandaşların işletmelerde vakit geçirmek istemediğini dile getirdi.

"Her yerde böcekler var"

Çöplerin toplanmadığını ve çevrenin ilaçlanmadığını kaydeden Ertaş, "Her yerde böcekler var. Çalıştığımız mekanlardaki müşteriler de rahatsız. Karşıyaka halkı olarak rahatsızız. Belediyenin buna artık çözüm bulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Mudahra Osmancıklar ise görüntülerin ilçeye yakışmadığını ve durumdan rahatsız olduklarını belirterek, belediyenin mahalleye hizmet getiremediğini ileri sürdü.

Biriken çöpler nedeniyle hastalık riskinin oluşabileceğine dikkati çeken Osmancıklar, "Yaklaşık 1,5 aydır durum ortada. Restoranların balık atıkları da dökülünce leş kokusu oluşuyor. Burası mikrop üretiyor, sinekler rahatsız ediyor. Evlerimize ilaçlama işlemi yaptırıyoruz ama maalesef altyapı da bozuk olduğu için böceklerden duramıyoruz, şikayetçiyiz" diye konuştu.

Vatandaşlar, yetkililerden çöp sorununa acil çözüm bulmasını istedi.

Öte yandan belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yeni bir depolama alanı tahsisi beklediği belirtildi.

Ayrıca, bu süreçte çöplerin geçici olarak Menemen, Çiğli ve Aliağa ilçelerindeki alanlara yönlendirilmesi nedeniyle kent genelinde vardiya sayısında azalma yaşandığı ve bunun çöp toplama hizmetlerinde aksamalara yol açtığı ifade edildi.