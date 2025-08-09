Açık 23.6ºC Ankara
Türkiye
AA 09.08.2025 00:17

Karabük'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Karabük Valiliği, merkez ilçeye bağlı Arıcak ile Yeşilköy köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

Karabük'teki orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Karabük Valiliği, merkez ilçeye bağlı Arıcak ile Yeşilköy köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına dair açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı Arıcak ile Yeşilköy köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına, 168 araç, 10 helikopter, 1 uçak ve 631 personelle anında müdahale edildiği belirtildi.

Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlara, sahada çalışan personele ve destek veren gönüllülere teşekkür edildi.

Karabük Orman Yangını
OKUMA LİSTESİ