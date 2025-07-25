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Türkiye
AA 25.07.2025 16:36

İzmir'de çöpler toplanmadı, sokakları kötü koku sardı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde biriken çöp yığınları ve buna bağlı oluşan kötü koku vatandaşların tepkisini çekiyor.

İzmir'de çöpler toplanmadı, sokakları kötü koku sardı

Şemikler Mahallesi'nin bazı noktalarında oluşan çöp yığınları yollara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Mahalle sakinlerinden Doğancan Şeker, konteyner kenarına bırakılan çöplerin alınmadığını söyledi.

"İnsanlar kötü kokudan dolayı yoldan yürüyemiyor"

Toplanmayan çöplerin özel mülk alanına taştığına dikkati çeken Şeker, "Kara sinekler ısırıyor, insanlar artık kötü kokudan dolayı bu yoldan geçemiyor. Esnaf da bölgeyi sulayarak çözüm bulmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca acil çözüm istiyoruz." dedi.

Görüntülerin Karşıyaka'ya yakışmadığını ve durumdan rahatsız olduklarını dile getiren Deniz Nalbantoğlu da kötü kokunun rahatsız edici boyutta olduğunu vurguladı.

İzmir'de çöpler toplanmadı, sokakları kötü koku sardı

Çöp yığınları yollara taştı

Yaz sıcağında hastalık riskinin oluştuğunu anlatan Nalbantoğlu, "Çöplerin toplanması yeterli değil. Yerler süpürülmeli hatta deterjanla bile yıkanmalı, iğrenç bir görüntü var." ifadelerini kullandı.

55 yıldır mahallede yaşayan 80 yaşındaki Ömer Öz de artık kötü kokuya tahammül edemediklerini belirterek, belediyenin mahalleye hizmet getiremediğini ileri sürdü.

Öte yandan Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamada Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yeni bir depolama alanı tahsisi beklediği belirtildi.

Bu süreçte geçici olarak Menemen, Harmandalı ve Aliağa'da oluşturulan depolama alanlarına yönlendirilen çöp kamyonları nedeniyle kent genelindeki vardiyalarda azalma yaşandığı kaydedilen açıklamada, bu durumun çöp toplama hizmetlerinde aksamalara yol açtığı ifade edildi.

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