Açık 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.07.2025 16:26

Şehit orman kahramanlarının araçlarının bulunduğu alan havadan görüntülendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olanların araçlarının bulunduğu alan helikopterle görüntülendi.

Seyitgazi ilçesinden Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne yayılan alevlere müdahale eden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğu alanın havadan çekilmiş görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde orman içindeki yolda duran araçlar ve çevresinde tamamen yanan ağaçlar yer aldı.

Yangın nedeniyle araçların kullanılamaz hale geldiği, alevlerin geniş bir alana zarar verdiği görüldü.

Orman yangınına müdahale sırasında önceki gün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

ETİKETLER
Orman Yangını Şehit
Sıradaki Haber
Çeşme'de 7 saatlik su kesintileri bu gece başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
MKE, IDEF 2025'te yeni ürünlerini tanıttı
17:24
Şırnak'ta sıcaklık 50 dereceyi aştı
17:19
Çiftçilere yaklaşık 827 milyon lira destek ödemesi yapılacak
17:33
Antalya'da otluk alanda başlayan yangın iş yerlerine sıçradı
16:53
Gazze'den dönen İngiliz doktor: İsrail genç erkekleri kasten hedef alıyor
16:54
'GÖKHAN' Türk pilotların yeni gücü olacak
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ