Şehit orman kahramanlarının araçlarının bulunduğu alan havadan görüntülendi

Seyitgazi ilçesinden Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne yayılan alevlere müdahale eden 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsünün şehit olduğu alanın havadan çekilmiş görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde orman içindeki yolda duran araçlar ve çevresinde tamamen yanan ağaçlar yer aldı.

Yangın nedeniyle araçların kullanılamaz hale geldiği, alevlerin geniş bir alana zarar verdiği görüldü.

Orman yangınına müdahale sırasında önceki gün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.