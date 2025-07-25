Kınalıada açıklarında tekne yandı: Yolcular denize atladı

Kınalıada açıklarındaki bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle teknede bulunanlar denize atladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, denize atlayan 16 kişiyi kurtararak tekneye aldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarında içinde 16 kişi bulunan teknede yangın çıktığı aktarıldı.

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye giderek yangına müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülmüş olup, yangının ardından denize atlayan 16 kişi, ekipler tarafından sağ olarak denizden çıkarılmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışmalar devam etmektedir." denildi.

Tekneden atlayanların kurtarılma anı kamerada

Öte yandan, yangın nedeniyle alevler içinde kalan tekneden atlayanların ekiplerce kurtarılması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı kişilerin suya atlaması, bazılarının da sudan ekiplerce kurtarılması yer aldı.