Açık 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.07.2025 15:10

Kınalıada açıklarında tekne yandı: Yolcular denize atladı

Marmara Denizi Kınalıada açıklarındaki bir teknede çıkan yangın nedeniyle denize atlayan 16 kişi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Kınalıada açıklarındaki bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle teknede bulunanlar denize atladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, denize atlayan 16 kişiyi kurtararak tekneye aldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kınalıada açıklarında içinde 16 kişi bulunan teknede yangın çıktığı aktarıldı.

Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye giderek yangına müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülmüş olup, yangının ardından denize atlayan 16 kişi, ekipler tarafından sağ olarak denizden çıkarılmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin tespiti için çalışmalar devam etmektedir." denildi.

Tekneden atlayanların kurtarılma anı kamerada

Öte yandan, yangın nedeniyle alevler içinde kalan tekneden atlayanların ekiplerce kurtarılması vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bazı kişilerin suya atlaması, bazılarının da sudan ekiplerce kurtarılması yer aldı.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Yurt genelinde sıcak hava etkisini daha da artıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
MKE, IDEF 2025'te yeni ürünlerini tanıttı
17:24
Şırnak'ta sıcaklık 50 dereceyi aştı
17:19
Çiftçilere yaklaşık 827 milyon lira destek ödemesi yapılacak
17:33
Antalya'da otluk alanda başlayan yangın iş yerlerine sıçradı
16:53
Gazze'den dönen İngiliz doktor: İsrail genç erkekleri kasten hedef alıyor
16:54
'GÖKHAN' Türk pilotların yeni gücü olacak
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
Irak’ta 50 dereceyi bulan hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
İki dost ülke: Türkiye ve Özbekistan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ