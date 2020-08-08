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İzmir'de çıkan yangında 3 ton saman yandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çiftlikte bulunan saman deposunda çıkan yangında 3 ton saman yandı.
Büyükavulcuk Mahallesi'nde Süleyman Gökçe’ye ait çitlikte bulunan saman deposunda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, yerleşim merkezindeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangına müdahale edildiği sırada alevlerin sıçradığı bir dozer de ekiplerin müdahalesi sonucu yanmaktan son anda kurtarıldı.
Yangın sırasında dumandan etkilenen 24 yaşındaki çiftlik çalışanı Suriye uyruklu Hassan Hacı Mustafa, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı olarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yangında yaklaşık 3 ton saman yandı.
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