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Bodrum'da içme suyu hattı patladı, yolda göçük oluştu
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında meydana gelen patlamanın ardından yolda göçük oluştu, bazı iş yerleri ile evlerin bahçelerini su bastı.
Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamanın ardından yolda çukur oluştu, bazı iş yerleri ile evlerin bahçelerini su bastı. Hasar oluşan yolda araçlar ve yayalar güçlükle ilerleyebildi.
Belediye ekipleri, güvenlik tedbiri aldığı bölgede onarım ve temizlik çalışması başlattı.
Etiketler: Muğla içme suyu hattı bodrumSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 02:26
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