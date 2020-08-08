Haber Giriş: Kaynak: AA
Haliç Köprüsü'nde 7 gün sürecek çalışmalar başladı
[Fotoğraf: DHA]
Haliç Köprüsü'nde ilk bölümü tamamlanan derz yenileme çalışmasının ikinci etabı gece yarısı başladı.
Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışması devam ediyor. Gece yarısı başlayan, köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacak.
Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor
Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.
Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor. 14 Ağustos'a kadar bitirilmesi planlanan ikinci etap çalışmaları havadan görüntülendi.
Etiketler: Haliç Köprüsü bakım onarım çalışmasıSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 10:32
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