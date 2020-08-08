Haliç Köprüsü'nde derz yenileme çalışması devam ediyor. Gece yarısı başlayan, köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacak.

Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor

Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor. 14 Ağustos'a kadar bitirilmesi planlanan ikinci etap çalışmaları havadan görüntülendi.