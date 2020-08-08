Polisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken çocuğa çarptı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yunus ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan Ömer A., yaşanan kovalamacada 11 yaşındaki Esma İbrahim'e çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Narlıca Mahallesi’nde meydana geldi.
30 suç dosyasından araması bulunan Ömer A., denetim yapan Yunus ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı.
Polislerden kaçan şüpheli, ailesiyle birlikte yürüyen Suriye uyruklu 11 yaşındaki kız çocuğu Esma İbrahim'e de çarptı. Esma metrelerce savrulurken, Ömer A. kaçmaya devam etti.
Takviye ekiplerin bölgeye sevk edilmesi sonrası önü kesilerek yakalanan Ömer A., gözaltına alındı. Ömer A.'nın üzerinden uyuşturucu madde çıktığı öğrenildi.
Kaza anı kameraya yansıdı
Otomobilin Esma'ya çarpma anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına tarafından kaydedildi.
Görüntülerde Esma İbrahim'in çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduğu, olaya tanık olan vatandaşların koşarak yardım ettiği görülüyor.
Yaralanan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu, babanın şüpheliden şikayetçi olduğu ifade edildi.
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