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Türkiye
AA 13.05.2024 10:17

İzmir'de "Çember-18" operasyonu: Aranan 77 şüpheli yakalandı

Ülke genelinde düzenlenen "Çember-18" operasyonları kapsamında, İzmir'de çeşitli suçlardan aranması olan 77 şüpheli yakalandı.

İzmir'de "Çember-18" operasyonu: Aranan 77 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olanların yakalanmasına yönelik kent genelindeki 124 adrese, 450 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda kasten öldürme, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma/kullanma, dolandırıcılık, cinsel istismar gibi çeşitli suçlardan aranması olan toplam 77 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çember-18

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde son 5 günde düzenlenen "Çember-18" operasyonlarında, arama kaydı bulunan 4 bin 995 firarinin yakalandığını belirtmişti.

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