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Türkiye
AA 13.05.2024 09:35

Adana'da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Adana'nın Pozantı ilçesinde, 4 aracın karıştığı ve 7 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında karşı şeritten geçen tırın otomobile çarpmasının kamera kaydına ulaşıldı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde dün meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntü ortaya çıktı.

Tırın, karşı şeritten geçip otomobile çarpması, araçta yolcu olarak bulunan kişinin de cep telefonu kamerasıyla bu anı kaydetmesi görüntüde yer aldı.

Öte yandan, 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 7 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Otoyolda, iki tır ile otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralanmıştı.

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