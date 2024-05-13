Parçalı Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 13.05.2024 07:59

81 ilde aranan 4 bin 995 firari yakalandı

81 ilde son 5 günde aranan şahıslara düzenlenen “Çember-18” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4 bin 995 firari yakalandı.

81 ilde aranan 4 bin 995 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı. 

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerince arama kaydı olanlara yönelik operasyonlar düzenlendiğini söyledi. 

Operasyonlarda 4 bin 995 firarinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda yakalanan 10 yıl ve üstü suçtan arananların sayısının 28, 5 ila 10 sene arasından kesilmiş ceza ile arananların sayısının 29, 5 yıl ve altı kesilmiş ceza ile aranan kişi sayısının ise 4 bin 938 olduğunu aktaran Yerlikaya, bu kişilerden 822'sinin hırsızlık, 424'ünün dolandırıcılık, 182'sinin yağma, 118'inin cinsel suçlar, 73'ünün adam öldürme, 817'sinin narkotik, 50'sinin terör, 495'inin kaçakçılık ve organize suçlardan, geri kalanının ise değişik bazı suçlardan arandığını kaydetti.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
İzmir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
Rusya: Belgorod kentine Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırı sonucu 12 kişi öldü
09:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Öğretmene şiddete tutuksuz yargılama olmayacak
08:58
Mersin'de 6 tondan fazla sahte zeytinyağı ele geçirildi
08:24
Sülüklerden ilham alınarak yeni bir cihaz geliştirildi
08:18
Kütahya'da çıkan yangında 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:08
ABD'den itiraf gibi açıklama: İsrail silah sevkiyatı yasal sınırları aştı
16 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
16 kente 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor
FOTO FOKUS
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
Erzurum'da hortum çatıları uçurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ