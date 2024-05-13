81 ilde aranan 4 bin 995 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerince arama kaydı olanlara yönelik operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda 4 bin 995 firarinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda yakalanan 10 yıl ve üstü suçtan arananların sayısının 28, 5 ila 10 sene arasından kesilmiş ceza ile arananların sayısının 29, 5 yıl ve altı kesilmiş ceza ile aranan kişi sayısının ise 4 bin 938 olduğunu aktaran Yerlikaya, bu kişilerden 822'sinin hırsızlık, 424'ünün dolandırıcılık, 182'sinin yağma, 118'inin cinsel suçlar, 73'ünün adam öldürme, 817'sinin narkotik, 50'sinin terör, 495'inin kaçakçılık ve organize suçlardan, geri kalanının ise değişik bazı suçlardan arandığını kaydetti.