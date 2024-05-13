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Türkiye
AA 13.05.2024 09:45

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, Ankara yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları trafik akışının sağlanacağı güzergaha yönlendirdi.

İstanbul istikametinden çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.

Bölgede üstyapı çalışmalarının sona ereceği 17 Mayıs saat 17.00 itibarıyla ulaşımın normal seyrine dönmesi planlanıyor.

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