Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 13:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de biyogaz tesisinde gazdan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: İHA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir biyogaz tesisinde, 6 işçi gazdan etkilendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Halilbeyli Mahallesi'ndeki tesiste gübre boşaltımı sırasında işçilerin fenalaşması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.
İkisinin dengesini kaybedip düşerek yaralandığı belirlenen 6 işçi, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İlk belirlemede gazdan etkilendikleri değerlendirilen işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: İzmir
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