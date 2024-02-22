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Türkiye
AA 22.02.2024 04:50

İzmir'de bir kişi silahlı kavgada yaralanarak hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de bir kişi silahlı kavgada yaralanarak hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Mersinli Mahallesi 2821 Sokak'ta alacak meselesi iddiasıyla R.B. ile Mesut Karataş arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda R.B, yanındaki tabancayla Karataş'ı göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karataş, kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan R.B, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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