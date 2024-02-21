Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarptı ve ardından yol kenarındaki su gider kanalına düştü.

Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine 112 acil ihbar hattına yapılan çağrının ardından itfaiye, ambulans ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından ambulansa binmeyi kabul etmedi. Kanalın içine sıkışan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan araç sürücüsü aracının başından ayrılmadı.