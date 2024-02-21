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Türkiye
İHA 21.02.2024 23:41

Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir araç virajı alamayınca yol kenarındaki bariyerlere ve çöp konteynırına çarparak yol kenarındaki kanala düştü. Otomobilde yalnız olan şoför yara almadan araçtan çıkarıldı.

Kanala düşen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yol kenarında bulunan çöp konteynırına çarptı ve ardından yol kenarındaki su gider kanalına düştü.

Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine 112 acil ihbar hattına yapılan çağrının ardından itfaiye, ambulans ve trafik ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekipler ve çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan sürücü gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından ambulansa binmeyi kabul etmedi. Kanalın içine sıkışan otomobilden burnu bile kanamadan çıkan araç sürücüsü aracının başından ayrılmadı. 

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