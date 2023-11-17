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Türkiye
AA 17.11.2023 03:30

İzmir'de bir düğünde ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin düğüne pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

İzmir'de bir düğünde ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğüne gelen 18 yaşındaki Metin S. müziğin kapatılmasını istedi.

Düğün sahipleriyle tartışan Metin S. evine giderek aldığı pompalı tüfekle düğün yerine geri geldi.

Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, daha sonra kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İzmir'de bir düğünde ateş açıldı: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince yaralanan 8 kişi ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 16 yaşındaki Aytekin Elkalkmış müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri kaçan Metin S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Ekiplerce hastane ve düğünün yapıldığı yerde güvenlik önlemi alındı.

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