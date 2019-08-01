İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Çankaya semtinde telefon aksesuarları satan bir iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarlarının bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce iş yerine düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda 5 bin 187 cep telefonu camı, 4 bin 783 telefon ekranı, 295 telefon kasası, 4 bin 447 telefon kapağı, 3 bin 748 batarya, 180 şarj aleti, 117 adaptör olmak üzere 18 bin 757 cep telefonu parçası ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, iş yerinde bulunan A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA