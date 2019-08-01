Avrupa ülkelerinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, son 20 yılın en kuvvetli sıcaklıklarının yaşanmasına neden oldu. Ancak sıcak havalar Avrupa'yı terk etmeye başlıyor.

Türkiye'de ise geçtiğimiz haftalardaki serin hava, bu hafta yerini sıcak havaya bıraktı. Ancak Ağustos ayının nasıl geçeceği merak konusu. Uzmanlar Ağustos'un ilk günlerinde havanın sıcak, geri kalan günlerinde ise yerini yağışlara ve doluya bırakacağını söylüyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, Ağustos ayına yönelik hava tahminlerini paylaştı.

Sıcaklık değerleri ne kadar yükselecek?

İklim değişikliğiyle beraber sıcaklık rekorları gittikçe kırılmaya başladığını söyleyen Tek, şöyle konuştu:

"Bu sene o kadar rekor yok. Sadece bu hafta için dünden bu yana özellikle Ege’de ve Trakya’da, Güneydoğu Anadolu’da, Akdeniz’de, sıcaklık değerleri, 40 derecelere yaklaştı. Bazı illerde sıcaklık 45 dereceyi aşacak. Cumartesiye kadar sıcak hava etkisini gösterecek. Yurdun batı bölgesi, güneyi ve Marmara da etkisini gösterecek. Ancak cumartesinden sonra kuzeyden gelen bir serin hava var. İstanbul’la birlikte sıcaklıklar düşecek. Cumartesi riskli bir yağış bekliyoruz."

Hangi bölgelerde şiddetli yağış ve hortum riski var?

İklim değişikliğiyle beraber bazı bölgelerde kuraklık, bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar, bazı bölgelerde ise yüksek sıcaklıklar görülebilir. Karadeniz’de sıcaklık değişimi doluya yol açabilir.

Trabzon Araklı’da oluşan seller, yine Düzce’de meydana gelen sel felaketleri, bu kuzeyden gelen serin hava ve yükselen deniz suyu sıcaklıkları dolayısıyla yaşandı.

Ağustos ayında bu hafta her ne kadar sıcak görünse de, iklim modelleri sonuçlarına göre Ağustos’un Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz’de mevsim normallerini altında geçeceği görünüyor. Bu da yine bir sel felaketi olasılığını artırıyor. Yani kuvvetli yağışlar olma olasılığını artırıyor. Deniz suyu sıcaklıkları önemli.

Akdeniz’de deniz suyu sıcaklıkları 28-29 derecelere kadar çıktı. Karadeniz’de de 23-25 derece arasında değişiyor. Bu sıcaklık değerlerinin altında gelen bir hava parseli, kuvvetli yağışları, fırtınaları, kuvvetli çekirdekleri, süper hücre tarzı yapılanmaları oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber