Asansörler, dikey yapılaşma sonucu hayatın vazgeçilmez unsurları arasında yerini aldı. Ancak hayatımızı kolaylaştıran asansörler standartlara uygun olmazsa istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Mevzuata göre, binalardaki her asansörün bakımının periyodik olarak yapılması gerekiyor.

Mavi etiket kısmen güvenli, sarı etiket asansöre bakım yaptırılması gerektiği anlamına geliyor. Kırmızı etiket ise asansörün kullanımının tehlikeli olduğunu anlatıyor. Türkiye'deki asansörlerin durumu ise pek de iyi değil.

Sanayi Bakanlığı'nın 2018 verilerine göre Türkiye'deki asansörlerin yüzde 51'i kırmızı etiketli, yani tehlikeli durumda. Asansörlerin yüzde 20'si yeşil, yüzde 24'ü mavi, yüzde 5'i ise sarı etiket taşıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. İsmail Gerdemeli, "Asansöre binmeden önce kabin ışığını görerek aynada kendisini görmesi gerekir. Ondan sonra adımını asansör kabinine atması gerekir. Asansör kabini kat izasına gelmes ise kapı açılmaz, asansöre binemezsiniz." dedi.

Gerdemeli, 12 yaş altı çocukların anne ve babası ile asansöre binmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber