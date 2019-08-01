Türkiye

Adana'da çarpışan tır ve kamyon yandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:18 - Son Güncelleme 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:52

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu her iki araç da yandı, kazada iki kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Güzel'in idaresindeki gıda malzemesi yüklü tır, D-400 kara yolu İncirlik kavşağında dönüş yaptığı sırada Oruçhan Tokaç'ın kullandığı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da alev aldı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Kazada ağır yaralanan sürücülerden Tokaç Yüreğir Devlet Hastanesine, Güzel de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı. Kaynak: AA

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