Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de bilardo salonları yeniden açılıyor
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de bilardo salonları yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine yeniden başlayacak.
İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha Kurulu, bilardo salonlarında alınması gereken önlemleri belirledi.
Bu çerçevede COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yayımlanacak "COVID-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" başlıklı bölümde belirtilen tedbirler uygulanacak.
Haftada en az bir kez denetlenecek
Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak bilardo salonları haftada en az bir kez denetlenecek.
Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.
Etiketler: izmir izmir valisi yavuz selim köşger blardo salonu koronavirüsSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:30
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