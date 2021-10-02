Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kadının, evine gelen, daha önceden tanıdığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi.
Irmak Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Esra U. evine gelen Serkan Aydın ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Esra U., Aydın'ı bıçakladı. Evden gelen sesler nedeniyle komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kendisi de yaralanan Esra U.'yu gözaltına aldı. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İzmir
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