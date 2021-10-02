Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Çanakkale'de yeni bir destinasyonun turizme kazandırıldığını söyledi.

Alpaslan, Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Seddülbahir köyü açıklarında oluşturulan "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı" açılış törenine katıldı.

Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törende konuşan Nadir Alpaslan, 106 yıl önce bu topraklarda büyük bir destan yazıldığını belirtti.

Türk milletinin bağımsızlığına, vatanına olan bağlılığını ve bunun için her türlü fedakarlığı yapacağını hatta canından vazgeçeceğine bu topraklarda şahit olunduğunu anlatan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Burada yaptığımız büyük mücadele ile büyük Türkiye'yi kurduk. Bizim, bu önemli olayların yaşandığı topraklara gerekli değerin verilmesi gerekli çalışmaların yapılması konusunda üzerimize büyük bir sorumluluk düşmekte. Çanakkale'nin bu konudaki potansiyeli çok yüksek olduğu için bunun dünyada tanıtılması ve pazarlanması da son derece önemli.

Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yeni bir ürünü ortaya koyarak su altı dalış merkezini açmış oluyoruz. Dolayısıyla Çanakkale tarih açısından, kültür açısından, dalış turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip. Kış turizmi açısından da önemli ürünleri barındırıyor."

Çanakkale'nin turizmin her dalı için farklı seçenekler barındıran önemli bir nokta olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Çanakkale'de kayak turizmi dışında, turizm adına tarih adına ne istersek var burada. Yeter ki biz bunu çok güzel bir ürün haline getirelim. Dünyaya tanıtımını yapalım. Dünyanın her bir bölgesinden buraya akın akın gelecek. Ve bunun daha da gelişmesine ön ayak olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir batık envanteri var"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile turizme yeni bir ivme kazandırdıklarını hatırlattı.

Çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Tarihi Alan Başkanlığı öncülüğünde hayata geçirildiğine işaret eden Turan, şöyle konuştu:

"Epeyden beri hayalini kurduğumuz şehrimizin sadece üstünün değil altının da müze olduğunu, kıymetli olduğunu gösteren çok farklı bir çalışmanın eşiğindeyiz. Büyük bir batık envanteri var. 1. Dünya Savaşı'ndan bu yana bildiğim kadarıyla kültürel dalış etkinliğin olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. 1. Dünya Savaşı'nın kültürel envanterini bizim önümüze sunacak dalış imkanı verecek çok farklı bir çalışmanın arifesindeyiz.

Buraya gelecek dalış severler, denize daldıkları zaman 14 ayrı dalış noktası görecekler. 150 kilometrekarelik alanda bir su altı parkında dolaşma imkanına sahip olacaklar. Çanakkale Kara Savaşları sırasında 27 Mayıs 1915'te U21 deniz altısı tarafından torpillenerek batırılan 'H.M.S. Majestic', bunlardan en önemlisi olarak gösteriliyor. Sualtı parkımızda ayrıca Triumph, Ocean, Bouvet, Goliat gibi çok sayıda batık yer alıyor."

Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise bölgenin çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın en önemli dalış merkezi olacağına inandığını söyledi.

"Çanakkale en güzel dalış destinasyonlarından birisi olacak"

Bugün Çanakkale için önemli bir tarihin daha yaşandığını dile getiren Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nı artık hizmete açıyoruz. Çanakkale'de kara savaşlarının yanı sıra denizde de büyük bir savaş olmuştu, büyük bir mücadele olmuştu. İşte o büyük mücadelenin sonucunda aslında denizin altında büyük bir tarih yatıyordu. Bir hazine yatıyordu. O batıkları yani 14 ayrı dalış noktası 150 kilometrekarelik alanda bir su altı parkının oluştuğu güzel bir destinasyon ortaya çıkmış oldu.

Çanakkale dalışın merkezi olmaya aday, en güzel dalış destinasyonlarından birisi olacaktır. Çünkü her dalış istasyonunda her dalış merkezinde tabii ki batıklar var değişik batıklar ama bizim Çanakkale'mizde her batığın bir hikayesi var. Her batığın her dalış noktasının insanlara hatırası var. Dolayısıyla buradaki bütün batığın bütün su altındaki envanterin insanlarımıza çok büyük hatıralar bırakacağını düşünüyoruz. Burası, Çanakkale Tarihi Alan hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası olacak."

Konuşmaların ardından Antalya Devlet Opera ve Balesi "Venice Enseble" grubu sahne gösterisi sunuldu.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Fransa Savunma Ateşesi Albay Philippe Boulogne, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, proje ekibi ve protokol üyeleri katıldı.