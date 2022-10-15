Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik 7-14 Ekim'de Kınık, Menderes, Seferihisar, Ödemiş, Menemen ve Karaburun ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 kişi yakalandı. Firari hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.