Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de aranan 11 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlen operasyonlarda firari 11 hükümlü cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik 7-14 Ekim'de Kınık, Menderes, Seferihisar, Ödemiş, Menemen ve Karaburun ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 kişi yakalandı. Firari hükümlüler, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: İzmir
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