Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ergin Bayraktar'ın kullandığı servis minibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından Osmangazi Belediyesi Nikah Dairesi'nin duvarına çarptı.

Kazayı görenler, sürücünün yardımına koşarken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

''Alkol aldığım için aracı arkadaşım kullanıyordu''

Sağlık ekiplerinin tedavisini reddeden Ergin Bayraktar, aracın sağ ön yolcu koltuğuna geçip, minibüsü kullanan arkadaşının kaçtığın yalanını söyleyerek, ''Fatih vurdu aracı. Ben alkol aldığım için aracı arkadaşım kullanıyordu. Ben nasıl kaza yaptığını görmedim'' dedi.

Mobese kameralarını inceleyen polis, Bayraktar'ın kullandığı araçta başka yolcu bulunmadığını tespit etti. Arkadaşının kaçtığı konusunda ısrar eden Bayraktar, alkol testi yapmak isteyen ekiplere de zor anlar yaşattı.

Ehliyetine el koyulmuş

Polis, alkolmetreye üflemeyi reddeden Ergin Bayraktar'a, ''Kamera kayıtlarında, sürücünün sen olduğu ve araçta yolcu olmadığı bilgisi geldi. Alkolometreye üflersen ehliyetin 6 ay gider, üflemezsen zaten ehliyetin içerideymiş, 2 yıl daha ilave olur. Senin aracında sürücü haricinde yolcu yok, kameraları inceledik'' uyarısında bulundu.

Testi reddeden Bayraktar, ''Yandaki yolcuya alkolmetre üfletmek sizce doğru mudur? Kamera kayıtlarına bakalım. Benim aracımın sağ ön koltuğundan inip yürüyen insan var mı, bunu test edelim. Aracın yanından yürüyen insan varsa siz benim yolcu olduğumu kabul edecek misiniz? Kameraları açıp, izleyelim; arkadaşım indi, gitti. Ben sürücü olmadığım için alkolmetreye üflemeyi reddediyorum'' dedi.

Ehliyetine daha önce de alkollü olarak araç kullandığı için el koyulduğu belirlenen Ergin Bayraktar, polis merkezine götürüldü.