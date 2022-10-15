Kırklareli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri rutin denetimler sırasında dilenci N.A'ya (56) müdahale edip zabıta merkezine götürdü.

Burada bir zabıta personelinin elini öpmeye çalışan N.A, "Bir daha söz dilencilik yapmayacağım. Lütfen beni bırakın." dedi.

Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 5 bin 460 lira olduğunu belirledi.

Ardından polis ekiplerine teslim edilen N.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.