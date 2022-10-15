Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı
Kırklareli'nde, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında müdahale edilen dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı.
Kırklareli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri rutin denetimler sırasında dilenci N.A'ya (56) müdahale edip zabıta merkezine götürdü.
Burada bir zabıta personelinin elini öpmeye çalışan N.A, "Bir daha söz dilencilik yapmayacağım. Lütfen beni bırakın." dedi.
Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 5 bin 460 lira olduğunu belirledi.
Ardından polis ekiplerine teslim edilen N.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.
Etiketler: Kırklareli
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