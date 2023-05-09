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Türkiye
AA 09.05.2023 13:55

İzmir'de AK Parti ve CHP il başkanlarından "sağduyu" çağrısı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, dün Buca ilçesinde bir kahvehanede partililer arasında çıkan kavga sonrası bir araya gelerek sağduyu çağrısında bulundu.

İzmir'de AK Parti ve CHP il başkanlarından "sağduyu" çağrısı

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, Çamlıkule Mahallesi'nde yaşanan hadise sonrası, sabah Kordonboyu'ndan yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Birbirine sarılan, birlik ve beraberlik mesajı veren iki başkan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kardeşlik hukuku çerçevesinde, İzmir'e yakışır bir şekilde seçilmeye gittiklerini, hiçbir şiddeti, olumsuz eylemi kabul etmediklerini ifade etti.

İki il başkanı olarak her zaman istişare ettiklerini belirten Saygılı, "Dün mevkidaşım Şenol başkanım beni aradı, nezaketli bir şekilde davet ettim, beraber bir görüşme yapalım diye ve kendisi de her zaman telefonla istişare ederek, görüşerek bir çok konuyu ele alıyoruz, dünkü mesele ve daha önceki meseleleri ele aldığımız gibi bugün de beraber sizlerin huzurundayız." diye konuştu.

"Biz İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz"

İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Saygılı, şunları söyledi:

"Güzel İzmir'de birlik beraberliği, kardeşlik hukukunun gerektirdiği davranışları her zaman destekleyen, şiddete karşı dik duran, kimsenin üzülmesini istemeyen iki il başkanıyız. Partililerimizin de davranışlarının bu şekilde olacağına inançlarımız tamdır. Her zaman kardeşlik hukuku çerçevesinde güzel İzmir'imize yakışır bir şekilde, seçilmeye gidiyoruz ve hiçbir şiddeti, hiçbir olumsuz eylemin şehrimizin marka değerine, kardeşliğine, birliğine, beraberliğine sıkıntı çıkartacak hiçbir eylemi kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Biz İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan İzmir olacaktır."

"İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istiyoruz"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istediklerini söyledi.

İki il başkanı olarak şiddetin karşısında olduklarını belirten Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Dün akşam yaşanan olaylar nedeniyle iki il başkanı olarak şiddet nereden, hangi sebeple, bahaneyle üretildiğine bakmaksızın şiddetin olmamasını istiyoruz. Tabii ki siyasi rekabet olacaktır ama herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu süreçlerin tamamlanmasını istiyoruz. Kardeşlik, birlik içerisinde seçim gününe kadar İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istiyoruz. İnşallah, hiçbir tartışma şiddet olayı yaşanmadan seçimi bir demokrasi şöleni olarak bitireceğiz."

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